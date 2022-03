Fußball Landesklasse IV : Unglückliches 2:2 des TSV Goldberg gegen Empor Grabow

Es war die dritte Minute der Nachspielzeit, da vermasselten die Empor-Spieler aus Grabow dem TSV Goldberg in der Fußball-Landesklasse den schon sicher geglaubten Punktspielsieg.

Goldberg | Das war schon bitter. „Am Ende war das Unentschieden ein weiterer Rückschlag für uns“, so TSV-Trainer Marco Lewerenz. Denn der eine Punkt helfe den Gastgebern nicht viel im Abstiegskampf. Für die BSG Grabow war es hingegen Glück, so spät noch das 2:2 erzielt zu haben. So richtig verdient hatten sie den Punkt nach dem guten Auftritt der Goldberger in d...

