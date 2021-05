Triathlon : Thomas Winkelmann startet zum Saisonauftakt in Österreich

Auch wenn die Landespolitik für Ende Juni eine Perspektive angekündigt hat, läuft aktuell im Amateursportbereich an Wettkämpfen doch nur sehr wenig. Das gilt auch für die Triathleten. Flexibilität ist gefragt.

Kogel | Auf der Suche nach einem geeigneten Saisoneinstieg ist Thomas Winkelmann in Österreich fündig geworden. Der 38-jährige Kogeler, der in Rostock lebt und für die dortige TG triZack startet, reist am nächsten Wochenende nach St. Pölten, um sich dem als „Challenge“ ausgeschriebenen Wettkampf zu stellen. Es wartet ein Rennen über die Mitteldistanz mit 1,9 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.