Triathlon : Thomas Winkelmann aus Kogel plant bei EM in Valencia Doppelstart

Der Kogeler Triathlet Thomas Winkelmann hat in dieser Saison schon reichlich Medaillen auf nationaler und internationaler Bühne abgeräumt. Am Wochenende soll weiteres Edelmetall folgen.

Kogel | Eigentlich könnte sich Thomas Winkelmann zufrieden zurücklehnen. So erfolgreich wie in dieser Saison war der Triathlet aus Kogel in seiner sportlichen Karriere bisher noch nie. Ob bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder nationalen Titelkämpfen: Der 39-Jährige sammelte in unterschiedlichen Wettbewerben fleißig Medaillen ein. Erst Sprint,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.