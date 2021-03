SG 03 Ludwigslust/Grabow : „Der Fußball ist mein Lebenselixier“

Seit einem Herzstillstand ist Ricardo Hagedorn Rentner. Im Trainer-Job fand der 37-Jährige einen neuen Lebensinhalt.

Ludwigslust | Fußballverrückt war Ricardo Hagedorn nach eigener Aussage schon immer. „Ich bin Werder-Fan, seitdem ich Hallo sagen kann“, legte sich der 37-Jährige früh auf einen Favoriten fest. Er habe in den Sommerferien des öfteren seinen in Bremen wohnenden Cousin besucht, mit ihm am Trainingsgelände gestanden und den Profis zugeschaut, sagt der gebürtige Crivit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.