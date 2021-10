Fußball Landesliga West : Torloses Remis gegen Crivitz für Parchim wie eine Niederlage

Einen Punkt geholt und trotzdem kein bisschen glücklich. So fühlt sich das 0:0 des SC Parchim gegen Einheit Crivitz für Gastgeber-Trainer Andreas Nath an.

Parchim | So wie die ersten 45 Minuten im Stadion am See verliefen, war für viele schon zur Pause klar: „Wer heute das erste Tor schießt, gewinnt das Spiel“. Dass heißt aber nicht, dass die Begegnung langweilig war. Im Gegenteil. Torraumszenen gab es zur Genüge. Und auch einige hochkarätige Tormöglichkeiten. Nur das Salz in der Suppe, die Tore fehlten. „Der Bal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.