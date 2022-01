Fußball : Testspiel Pankower SV gegen Putlitzer SV abgesagt

Im Pankestadion in Groß Pankow sollten die Vereine am Sonnabend, 29. Januar, um 14 Uhr aufeinander treffen.

Groß Pankow | In einem Testspiel wollte der Pankower SV am Sonnabend, 29. Januar, um 14 Uhr im Pankestadion in Groß Pankow gegen den Putlitzer SV antreten. Das Spiel wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Facebook Iframe Das nächste Spiel der Herren des Pankower SV wird am Sonntag, 13. Februar, um 14 Uhr gegen den SV Union Neuruppin II ausgetragen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.