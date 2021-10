Handball in Schwerin : Mecklenburger Stiere sind bei den Ticketpreisen Spitzenreiter

Gegen Oranienburg bejubelten die Fans der Mecklenburger Stiere den ersten Heimsieg, jetzt kommt Altenholz in die Palmberg-Arena. Um die Spiele sehen zu können, müssen die Zuschauer allerdings tief in die Tasche greifen.

Schwerin | Fünf Spiele sind in der dritten Handball-Liga gespielt und die Mecklenburger Stiere liegen mit drei Siegen sowie zwei Niederlagen derzeit auf Rang sechs. Wie weit es in der Saison nach oben geht, wird sich erst noch zeigen. In einer Tabelle stehen die Schweriner allerdings schon jetzt an der Spitze und werden es auch für den Rest der Spielzeit bleiben...

