Segeln : Sternberger Ixylon-Crew bei „Uckermark Open“ nicht zu schlagen

Der Sieg der Sternberger Ixylon-Crew bei der Uckermark Open war überzeugend. Am Ende musste ein zweiter Platz als Streichergebnis herhalten.

Prenzlau | Der Segel-Club Rot-Weiß Prenzlau begrüßte zur Pokalregatta 73 Mannschaften in den Bootsklassen Ixylon, Pirat, Cadet, Europe und Optimist B. Für den Sternberger Seglerverein waren Volker Schoen/Matthias Schulz in der Ixylonklasse am Start, das Starterfeld in dieser Bootsklasse war mit zwölf Teams allerdings überschaubar. An Spannung im Kampf um die Pod...

