Fussball : SKV Steinhagen gewinnt Premierenduell gegen den Mühl Rosiner FC

Es war ein holpriger Start für den SKV Steinhagen. Gegen den Mühl Rosiner FC lief noch nicht viel zusammen, was aber auch am Platz lag.

Steinhagen | Fast vier Monate ist es her, dass die Kreisliga-Fußballer des SKV Steinhagen zuletzt auf dem Platz standen und um Punkte kämpften. Bald ist es wieder soweit, denn in knapp zwei Wochen startet für die Mannen um Trainer Toni Schmidtke die Rückrunde. In Vorbereitung auf diese bestritt die SKV-Elf nun ihr erstes von zwei Testspielen. Gegner war der neu ge...

