Vereinssport und Corona : Sport frei! – Es geht wieder los

Endlich ist er da. Der lang ersehnte Startschuss. Ab dem 1. Juni darf im MV-Breitensport wieder trainiert werden. Nach siebenmonatiger Durststrecke. Das gilt für alle Altersklassen, im Freien und begrenzt auch in der Halle.

Ludwigslust | So sehen die auf dem MV-Sportgipfel vereinbarten Szenarien aus: Das Training im Freien ist in allen Altersklassen und Sportarten in Gruppen bis 25 Personen möglich – ohne Test. Im Innenbereich ist die Gruppengröße auf 15 Sportler begrenzt, wobei Erwachsene einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen müssen. Laufgruppentreff legt wieder los „Da...

