Bowling : Spieljahresabschluss mit Hindernissen

Zum letzten Bowlingturnier 2021 traten in der Oberliga zwei Teams nicht an.

Schwerin | Der letzte Spieltag 2021 in Ober- und Landesliga der Senioren A im Bowlingcenter Schwerin-Görries stand unter keinem guten Stern. Zwar konnte trotz der alles überschattenden Corona-Pandemie der Wettkampf ausgetragen werden, aber in der Oberliga traten die Hausherren Schweriner BV und der BC Rostock nicht an, sodass einige der geplanten Vergleiche ausf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.