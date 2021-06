Speedway : Fan-Artikelverkauf des MC Güstrow beim EM-Lauf

Im Stadion an der Plauer Chaussee gibt es am kommenden Sonnabend Utensilien für jeden Speedway-Fan des MC Güstrow.

Güstrow | Der MC Güstrow verkauft aus seinen Beständen am kommenden Sonnabend ab 18 Uhr, also vor und während des EM-Laufes, im Klubraum im Speedwaystadion in der Plauer Chaussee seine neuen Merchandising-Produkte aus dieser Saison. Darunter sind T-Shirts, Schals, Basecaps und Wollmützen. Torsten Jürn, 1. Vorsitzender, zeigt hier eine Auswahl. „Die Fan-Artikel ...

