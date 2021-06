Handball TSG Wittenburg : Souveräner Turniersieg als versöhnlicher Saisonabschluss

Die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern haben sich in die Sommerferien verabschiedet. Sportlich passiert dann in der Regel wenig. Hinter vielen Mannschaftssportlern liegt ein Jahr ohne jeden Wettkampf.

Wittenburg | Über diesen Auftritt war Nadine Oldenburg ganz schön baff. Auf der Suche nach einem versöhnlichen Ausklang dieser corona-bedingt total verkorksten Saison hatte die Handball-Trainerin von der TSG Wittenburg für ihre D-Jugend-Mädels eine Turnierteilnahme organisiert. Es ging zum neu gegründeten HC Brandenburger Handballjugend Potsdam. Die jungen Wittenb...

