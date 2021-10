Handball : Sieben Punktspiele der Plauer Handballer auf dem Klüschenberg

Am Wochenende werden sieben Nachwuchsteams des Plauer SV in der heimischen Klüschenberghalle zu Punktspielen auflaufen.

Plau am see | An beiden Tagen sind die jeweils letzten Spiele die Höhepunkte. Am Sonnabend werden ab 15 Uhr die B-Jugend-Handballer in der Oberliga Ostsee-Spree gegen die zweite Vertretung der Mecklenburger Stiere Schwerin auf die Platte gehen. Beide Mannschaften kennen sich gut und sind mit je zwei Siegen und einer Niederlage vergleichsweise ordentlich in die Liga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.