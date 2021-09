Tischtennis in Schwerin : Tischtennis-Tage bieten erneut ein vielfältiges Programm

Zum 43. Mal lädt der Stadtfachverband Tischtennis Schwerin zu den Tischtennis-Tagen mit zahlreichen Turnieren.

Schwerin | Wieder einmal wird sich die Sporthalle Campus am Turm in der Hamburger Allee in eine Arena des Tischtennissports verwandeln. Der Schweriner Stadtfachverband veranstaltet mit den 43. Tischtennis-Tagen vom 1. bis zum 24. Oktober ein umfangreiches sowie vielseitiges Programm und lädt alle, ob jung oder alt, ob Aktiver oder Freizeitsportler zum Mitmachen ...

