Billard : Greift Snooker-Ass Luca Brecel in Schwerin zum Queue?

In der. 2. Snooker-Bundesliga stehen dem 1. BC Schwerin zwei Heimkämpfe bevor. Auch gegen Top-Team Oberhausen, der Snooker-Ass Luca Brecel in seinen Reihen hat.

Schwerin | Zwei Spieltage mit Zuschauern in der heimischen Anlage in Lankow – die Snooker-Spieler des 1. BC Schwerin können wieder zu den Queues greifen. Spitzenreiter gibt sich die Ehre „Wenn wir Glück haben, dann ist am Sonntag sogar ein Weltklasse-Spieler bei uns zu Gast“, sagt Alexander Jentsch. Damit meint der Klub-Vorsitzende den Belgier Luca Brecel,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.