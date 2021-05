Fußball : Für Schweriner Müller ist Schluss in Unterhaching

Nach nur knapp einer Saison trennen sich wieder die Wege von Robert Müller und der Spielvereinigung Unterhaching

Schwerin/Unterhaching | Was war das für ein verrücktes Fußball-Jahr für Robert Müller. Erst holte sich der gebürtige Schweriner den Einsatzrekord in der 3. Liga und brachte es in dieser Spielklasse auf mittlerweile 346 Einsätze. Jetzt muss sich der 34-Jährige Gedanken darüber machen, wo er demnächst spielen kann. Weiterlesen: Der Dauerbrenner aus Schwerin Bei seinem ak...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.