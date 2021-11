Handball Verbandsliga West Männer : SV Matzlow-Garwitz geht gegen Spitzenreiter TSG Wittenburg unter

Die sechste Saisonniederlage erwischte den SV Matzlow-Garwitz mit 23:30 Toren ziemlich deftig. Sowohl zur Halbzeit als auch am Ende hatten die TSG Wittenburg sieben Tore mehr auf dem Konto.

Spornitz | In der gesamten ersten und in der Schlussphase der zweiten Halbzeit bekam die Gastgeberabwehr Wittenburgs Werfer nicht in den Griff. Dazu gesellten sich viele aussichtsreiche Spielsituationen, die letztlich unkonzentriert vertändelt wurden. „Gut gedacht, schlecht gemacht“, lautete ein kurzer Kommentar von Vereins-Chef Dominik Tiedtke, der bei jedem Sp...

