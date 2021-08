Fußball-Landespokal : SV 90 Lohmen scheitert am SV Plate

Der Aufsteiger hatte sich gegen den Landesligisten viel vorgenommen, doch das erste Pflichtspiel der Saison ging in die Hose. Aber denkbar knapp.

Lohmen | Aufgrund einer 0:1-Heimniederlage gegen den Landesligisten SV Plate ist der SV 90 Lohmen aus dem Fußball-Landespokal ausgeschieden. Dabei war für den Landesklasse-Aufsteiger vor allem in Halbzeit eins mehr drin. In diesen 45 Minuten erarbeitete sich der Gastgeber vor 150 Zuschauern ein Chancenplus, doch das Tor fiel auf der anderen Seite. Und zwar per...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.