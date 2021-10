Ehrenamt im Sport : Roland Henkelmann – der Mann für alle Fälle beim Schweriner SC

Hans Taken

Für sein Engagement beim Schweriner SC wurde Roland Henkelmann für ein Jahr in den Ehrenamts-Club 100 des DFB aufgenommen. Die Mitgliedschaft ist zwar schon wieder vorbei, aber die Ehrenamts-Gala fand jetzt erst statt.

Schwerin/Dortmund | Es gibt Tage, die sind so voll gepackt, dass Roland Henkelmann ein paar Sachen einfach liegen lassen muss. Als selbstständiger Kantinen-Besitzer, da gibt es einfach viel zu tun. Draußen in Görries, da will seine Kundschaft bedient werden. Frühstück, Mittagessen.Und wenn es Ente gibt, dann rennen sie ihm die Bude ein. Nein, Zeit, sein Auto nach der Tou...

