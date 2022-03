Volleyball : U20-Volleyballer des RSV fahren zur Norddeutschen Meisterschaft

Rehnaer Volleyballer werden überraschend Vize-Landesmeister in eigener Halle

Rehna | Die U20-Volleyballer des Rehnaer Sportvereins haben in eigener Halle die Silbermedaille bei den Landesmeisterschaften gewonnen und sich damit etwas überraschend für die Norddeutschen Meisterschaften am 19. und 20. März in Lübeck qualifiziert. Obwohl Trainerin Heike Grevsmühl gerade das Minimum von sechs Spielern zur Verfügung hatte, holten sie sich hi...

