Volleyball Regionalliga Männer : MSV Pampow peilt gegen Schweriner SC mindestens einen Punkt an

Die Rollen sind klar verteilt, im Volleyball-Derby der Regionalliga Nord. Die Männer von Schlusslicht MSV Pampow haben am Sonnabend in der Stralendorfer Amtssporthalle den zweitplatzierten Schweriner SC zu Gast.

Stralendorf | Obwohl die Bilanz der Pampower Männer mit zuletzt fünf 0:3-Niederlagen in Folge ernüchternd ausfällt, gibt sich Martin Feilke kämpferisch: „Natürlich ist das eine schwere Aufgabe. Aber wir wollen mindestens einen Punkt holen“, betont der MSV-Kapitän. Grundvoraussetzung sei natürlich eine klare Steigerung in allen Elementen. „Wir wissen im Groben, was ...

