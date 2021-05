Vereinssport und Corona : Radballer des SV Wanderlust Lüblow verlegen Training nach draußen

In den Sporthallen geht aktuell so gut wie nichts. Und so suchen auch Hallensportler verstärkt nach Trainingsmöglichkeiten im Freien.

Lüblow | Zumindest ein Anfang ist gemacht bei den Radballern des SV Wanderlust Lüblow. Neben Tim Leonhardt und Tommy Herrmann, die als Landeskader schon etwas länger wieder in der Wöbbeliner Sporthalle auf dem Rad aktiv sein dürfen, sind jetzt auch die Youngster Lennardt Badel (9 Jahre) und der gleichaltrige Bence Lang ins Training eingestiegen. Allerdings unt...

