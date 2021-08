Radsport in Mecklenburg-Vorpommern : Deutschland-Tour ist gestartet

Hans Taken

131 Profi-Radfahrer sind in Stralsund gestartet. Die 1. Etappe der Deutschland-Tour endet in Schwerin. In Rostock wurden die ersten Punkte für die Sprintwertung vergeben.

Schwerin | Nach 79 Kilometern wurden in Rostock die ersten Sprinterpunkte vergeben. 1. Justin Wolf (BAI) - 5 Punkte 2. Robert Jägeler (PUS) - 3 Punkte 3. Henri Uhlig (GER) - 1 Punkt Das Feld ist jetzt auf dem Weg nach Schwaan. Etappenziel Schwerin: Hier noch ein Gerüst aufgebaut, da ein Zelt aufgestellt. Stromleitungen werden verlegt, Wachleute...

