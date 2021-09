Fußball Landespokal : SV Blau-Weiß Polz verliert deutlich gegen SV Warnemünde

Nach der klaren Pokalniederlage gegen den SV Warnemünde konzentrieren sich die Polzer auf die Landesliga.

Polz | Rein vom Ergebnis her ist das Pokal-Aus des SV Blau Weiß Polz gegen den Verbandsligisten von der Ostsee eine klare Sache gewesen. „Das 1:5 spiegelt aber nicht das wider, was auf dem Platz geschehen ist“, sagt Steffen Willuweit. Und der Polzer Trainer schiebt nach: „Das hört sich zwar nach einer Floskel an, aber es war wirklich so“. Man sei sich auch i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.