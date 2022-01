Handball Oberliga Ostsee-Spree : Plauer SV übernimmt Tabellenführung mit Sieg am Grünen Tisch

Eigentlich hätten die Plauer Handballjungs zu Hause gegen VfL Lichtenrade antreten müssen. Doch die Partie wurde nun zum dritten Mal von den Gästen abgesagt. 2:0 Punkte für Plau am Grünen Tisch.

Plau am See | „Es ist in der laufenden Saison schon alles ein bisschen verrückt“, sagt B-Jugend-Coach Raimo Schwabe. Darüber sind sich der gesamte Trainer- und Betreuerstab der Mannschaft einig: Erst der mehr oder weniger unerwartete Aufstieg in die Oberliga Ostsee-Spree. Dann das gute Abschneiden in der Vorrunde und jetzt nun sogar die Tabellenführung. Obwohl die ...

