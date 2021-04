Plauer SV : Handballer richten Outdoor-Trainingsplatz her

Das Handballtraining in der Halle rückt nach Lockdown in weite Ferne. Sportanlagen am Quetziner Strand sind eine gute Alternative.

Plau am See | Die Hiobsbotschaften für die Handballer des Plauer SV (PSV) reißen nicht ab. Erst Saisonabbruch, jetzt Verbot des Kinder- und Jugendsports auf unabsehbare Zeit. Der Trainer- und Betreuerstab hat während der Pandemie schon einiges angeschoben, um die Mädchen und Jungen bei der Stange zu halten. „Wir waren bis letzte Woche noch optimistisch“, sagt Raimo...

