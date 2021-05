Plauer SV : Handballer bieten dreimal in der Woche Training im Freien an

Outdoor-Trainingsgelände am Quetziner Strand in Beschlag genommen. Jüngere Altersklassen steigen ins Training ein.

Plau am See | Die Plauer Jugend-Handballer gaben vor gut zwei Wochen mit Harke und Schaufel ordentlich Gas, um einen Trainingsplatz unter freiem Himmel herzurichten. Weil Sport in der Halle wohl noch einige Zeit nicht möglich sein wird, soll der Outdoor-Platz gängige Alternative sein. Die Arbeit hat sich gelohnt. Am Montag nutzten die ersten Mädchen und Jungen aus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.