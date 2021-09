Frauen-Fußball : Jasmin Sehan: „Irgendwann reicht Talent nicht mehr aus"

In der Jugend spielte Jasmin Sehan für den Parchimer SC und sie ist mittlerweile Stammspielerin in der Frauen-Bundesliga. Seit 2020 läuft sie im Trikot des SV Werder Bremen auf.

Bremen | Um in der höchsten deutschen Spielklasse Fußball zu spielen, braucht es viel Durchsetzungsvermögen und Disziplin. Im SVZ-Interview erzählt Jasmin Sehan (24) warum es wichtig war, gegen Jungs zu spielen, die Entwicklung des Frauenfußballs in MV und das Talent alleine irgendwann nicht mehr ausreicht. Frau Sehan, Sie haben in Ihrer Jugend lange in Jun...

