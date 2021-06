Speedway : Parchimer Driftkids in allen drei Klassen Tagessieger

Die Speedwaybahn der Kinder auf dem Mecklenburgring ist bestens vorbereitet. Schon rollen die ersten vier PW50-Piloten ans Startband. Das schnellt nach oben. Die Kidsgames sind eröffnet.

Parchim | Rennleiter Christian Seliger agiert wie gewohnt in Personalunion als Stadionsprecher. Diesmal sind fast nur Kinder auf ihren PW50-Maschinen dabei, nur zwei 80-ccm-Motorräder. Termine haben sich überschnitten. „Das passiert schon mal. Einige unserer Driftkids fahren heute Rennen in Dänemark“, erklärt Seli. Genau von da, seiner Wahlheimat, ist er an die...

