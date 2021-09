Volleyball-Regionalliga Frauen : 1. VC Parchim und MSV Pampow spielen in selber Vorrunde

In der Volleyball Regionalliga Nord der Frauen gehen auch in diesem Jahr 14 Mannschaften in zwei Staffeln in die Meisterschaft.

Parchim | Punktspielstart ist in beiden Vorrunden am letzten September-Wochenende. Der 1. VC Parchim und Nachbarverein MSV Pampow sind in der Staffel 1 eingeordnet. Zum Vorjahr hat sich die Zusammensetzung nur leicht verändert. Vier Teams haben die Staffeln getauscht. VG Elmshorn und SV Warnemünde spielen in dieser Saison in der Staffel II. SC Alstertal-Langenh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.