Spielerwechsel zwischen Rivalen : Pampow oder der FC Mecklenburg? Ein paar Spieler trugen beide Trikots!

Spielerwechsel sind eine normale Sache, zwischen zwei Rivalen wie dem FC Mecklenburg Schwerin und dem MSV Pampow allerdings nicht.

Schwerin/Pampow | Knapp 10 Kilometer Luftlinie trennen den Sportpark Lankow in Schwerin und die Gartenwegarena in Pampow. Man ist also in nicht einmal 20 Minuten von der Heimspielstätte des FC Mecklenburg Schwerin am Stadion des MSV Pampow angekommen. Das ist vorerst nicht sonderlich spektakulär, liegen doch zwischen dem FCM-Stadion und der Paulshöhe, Heimat der SG Dyn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.