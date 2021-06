Fußball-Verbandsliga : Jan Philipp Mack verstärkt den Güstrower SC

Der 18-jährige Offensivspieler kommt vom Nachwuchs des VfB Lübeck zum GSC. In Güstrow beginnt er eine Ausbildung bei der Polizei.

Güstrow | Nun hat es also doch noch geklappt mit einem weiteren Neuling für Fußball-Verbandsligist Güstrower SC. Jan Philipp Mack ist Neuzugang Nummer drei, wobei sich diese Personalie eher zufällig entwickelte. „Er fängt im Oktober bei der Polizei an, zieht im Juli auch nach Güstrow. Demnach war er auf der Suche nach einem Verein in der Nähe“, erklärt Jens Sch...

