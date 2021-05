Fußball : SVF Neustadt-Glewe geht freiwillig runter in die Kreisoberliga

Die Vorbereitungen für die neue Fußballsaison im Land laufen auf Hochtouren. Bis zum 1. Juni müssen die Vereine gemeldet haben. In einzelnen Spielklassen wird es die ein oder andere Verschiebung geben.

Neustadt-Glewe | Die Mannschaftsmeldung ist noch nicht abgegeben worden. Aber intern steht schon fest, dass die Fußballmänner des SV Fortschritt Neustadt-Glewe in der neuen Saison nicht mehr in der Landesklasse, sondern in der Kreisoberliga auflaufen werden. Der Verein nutzt die Option, die der Landesfußballverband (LFV) Mecklenburg-Vorpommern beim Abbruch der Spielze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.