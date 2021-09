Plauer SV : Neuer FSJ-ler übernimmt Staffelstab in der Handballabteilung

Bei der Handballabteilung des Plauer SV ist es schon jahrelang gang und gäbe, dass im September der Staffelstab „Freiwilliges soziales Jahr“ (FSJ) übergeben wird.

Plau am See | So auch in diesem Jahr. Maurice Karst tritt in die Fußstapfen von FSJ-ler Felix Bache und ist jetzt der Mann für alle Fälle in der Handballabteilung des Vereins. Das Betätigungsfeld ist riesig. Denn 16 Trainingsgruppen, davon viele im Punktspielbetrieb, müssen sportlich und organisatorisch angemessen begleitet werden. In einem Pilotprojekt bekommt Kar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.