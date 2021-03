Motocross : Neue Vellahner Strecke nimmt langsam Gestalt an

Nachdem im vergangenen Jahr im hiesigen Motorsport fast gar nichts ging, will der MC Vellahn einen neuen Anlauf nehmen.

Vellahn | Wie so viele Veranstalter müssen auch die Motorsportler des MC Vellahn in den sauren Apfel beißen und ihre für dieses Jahr eigentlich schon festgelegten Termine noch einmal verschieben. Den 9. ADAC-Enduro-Heidepokal vom 3. April in den November, den 38. Vellahner ADAC-Motocross vom 29. August auf den 19. September. „Bei unserer MV-Veranstaltertagung h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.