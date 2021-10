Handball in Plau : Nachwuchsarbeit wird beim Plauer SV großgeschrieben

Jeden Donnerstag gehört die Plauer Klüschenberghalle gut eine Stunde lang den jüngsten Sportlern. Beim Plauer SV werden Mädchen und Jungen schon früh an das Handballspiel herangeführt.

Plau | Es ist mächtig was los. Die Klüschenberghalle verwandelt sich donnerstagnachmittags regelmäßig in ein Tollhaus – allerdings in organisierter Form. Die Mädchen und Jungen aus zwei Trainingsgruppen des Plauer SV werden von einem großen Trainer- und Betreuerstab angeleitet, mit viel Motivation und Fingerspitzengefühl. Die Resonanz auf die Angebote Krümel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.