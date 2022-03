KLV Ludwigslust-Parchim : Cross-Serie startet in die zweite Halbzeit

Im Cross-Cup der Leichtathleten geht es Schlag auf Schlag. In der Vorwoche ermittelten die Läufer in Zarrentin und Hagenow ihre Sieger, am Mittwoch wartet als dritte Station Ludwigslust.

Hagenow | Der Start in die Cross-Cup-Serie war aus Sicht von Jens Herklotz ein voller Erfolg: „Sowohl beim Auftakt in Zarrentin, als auch in Hagenow lief alles wie am Schnürchen“, freute sich der Vorsitzende des Kreis-Leichtathletik-Verbandes (KLV) Ludwigslust-Parchim in einem kleinen Zwischenresümee. Auch in diesem Jahr umfasst die Serie vier Läufe. Am Mittwoc...

