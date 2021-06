Fußball MSV Pampow : Mit Ronny Losereit geht der Rückhalt von Bord

Nach neun Jahren als Torwart beim Fußball-Oberligisten MSV Pampow hat sich Ronny Losereit nun verabschiedet.

Pampow | Da stand er also inmitten seiner Mannschaftskameraden mit einem Mikrofon in der Hand, einem Lächeln auf den Lippen und einem Kloß im Hals. „Danke für die tolle Zeit hier“, sagte Ronny Losereit und schluckte. Applaus von den Tribünen, von denen es an diesem Tag mehr als sonst gab auf der Platzanlage des MSV Pampow, denn der FC Hansa Rostock war zum Tes...

