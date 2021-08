Schwerin : Nach Tokio hat Kanutin Sophie Koch Olympia 2024 schon im Blick

Die Kanutin Sophie Koch ist in Tokio knapp an einer Medaille vorbeigepaddelt, doch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris will sie aufs Treppchen.

Schwerin | Wenn Sophie Koch in Schwerin ist, dann sitzt sie gerne vor einem dieser schmucken, betagten Häuschen gleich neben der Schleifmühle. Eine ihrer besten Freundinnen wohnt hier. Hier kann sie entspannen, wenn in ihrer Wahlheimat Berlin mal wieder alles zu stressig wird, wenn Kanu-Leistungssport, Psychologiestudium und dazu noch die Ausbildung zur Polizeim...

