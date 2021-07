Fußball in MV : Mühl Rosiner gründen einen eigenen Fußballklub

Es sind nur noch formelle Dinge zu klären. Dann gibt es auf der Fußball-Landkarte Mecklenburg-Vorpommerns ein neues Reiseziel. Dafür ist ein anderer Verein von der Bildfläche verschwunden.

Mühl Rosin | Einen neuen Fußballverein gründen und am Spielbetrieb teilnehmen. Was knapp 470 Vereine im Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern schon geschafft haben, erweist sich für den Mühl Rosiner Fußballclub als zähe Angelegenheit. „Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert“, sagt Klaus-Dieter Kainath, Vorstandsmitglied des neuen Vereins am Rande ...

