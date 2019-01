Auslandsfußball kompakt : Messi erzielt sein 400. Liga-Tor – Gerüchte um neuen ManUnited-Coach

Für den Argentinier Lionel Messi war sein Treffer gegen den SD Eibar ein besonderer.

13. Januar 2019

Tottenham Hotspur hat den vorläufigen Sprung auf Tabellenplatz zwei verpasst. Die Spurs unterlagen am Sonntag im Heimspiel Manchester United 0:1 (0:1). Das Tor für den Rekordmeister erzielte der englische Nationalspieler Marcus Rashford (44. Minute). Die Red Devils haben damit auch das fünfte Ligaspiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer gewonnen. Die Spurs, die mit einem Erfolg den Tabellenzweiten Manchester City überholt hätten, bleiben Dritter. Spitzenreiter ist weiterhin der FC Liverpool. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hatte am Sonntag sieben Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger und Titelverteidiger Man City. Der FC Arsenal droht den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Ohne den angeschlagenen Mesut Özil unterlagen die Gunners am Samstag im London-Derby bei West Ham United mit 0:1 (0:0).

Englands Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate soll laut Berichten in britischen Medien ein Kandidat für das Traineramt bei Manchester United sein. Nach der Trennung von José Mourinho hatte der Verein den Norweger Ole Gunnar Solskjaer als Interimstrainer verpflichtet.

Spanien

Superstar Lionel Messi hat sein 400. Liga-Tor für den FC Barcelona geschossen. Beim 3:0-Sieg des spanischen Tabellenführers gegen SD Eibar erzielte der argentinische Nationalspieler am Sonntag in der 53. Minute das zwischenzeitliche 2:0. Die beiden anderen Treffer im Camp Nou steuerte Luis Suarez (19./59.) bei. Barça führt die Tabelle weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung vor Atlético Madrid an.

Frankreich

Paris Saint-Germain hat nach dem überraschenden Aus im Ligapokal hat seine Dominanz in der Liga einmal mehr unterstrichen. Der Titelverteidiger unter Trainer Thomas Tuchel siegte am Samstag bei Amiens SC souverän 3:0 (0:0) und blieb damit auch im 18. Saisonspiel ungeschlagen. Mit 50 von 54 möglichen Punkten liegt PSG 13 Zähler vor dem auf Platz zwei geführten OSC Lille und hat zudem noch zwei Spiele mehr zu absolvieren. Ein verwandelter Elfmeter von Edinson Cavani (57.), das 14. Saisontor von Weltmeister Kylian Mbappé (70.) sowie Marquinhos (79.) schossen den Sieg heraus.

Italien

Juventus Turin ist auf dem Weg zum fünften Gewinn des italienischen Fußballpokals in Serie wieder einen Schritt voran gekommen. Juve setzte sich am Samstag im Achtelfinale beim FC Bologna mit 2:0 (1:0) durch. Den Führungstreffer erzielte Federico Bernardeschi (9.), der 18-jährige Moise Kean erhöhte (49.). Beim Rekordmeister trug Sami Khedira die Kapitänsbinde, auch Emre Can stand in der Startformation. Cristiano Ronaldo kam im Spiel gegen den in der Liga abstiegsbedrohten Club nach einer Stunde von der Bank. Vorjahresfinalist AC Mailand hatte sich zuvor durch zwei Treffer von Patrick Cutrone in der Verlängerung mit 2:0 bei Sampdoria Genua durchgesetzt. Lazio Rom gewann 4:1 gegen den Drittligisten Novara. Italienische Medien berichteten von antisemitischen Sprechchören aus der Lazio-Kurve.

Polen

Der ehemalige Dortmunder und Wolfsburger Bundesligaprofi Jakub Blaszczykowski eilt dem in eine finanzielle Notlage geratenen polnischen Fußballclub Wisla Krakow zur Hilfe. Der 33-Jährige und zwei weitere Investoren wollen dem verschuldeten Verein insgesamt umgerechnet etwa eine Million Euro leihen, wie der ebenfalls an der Rettung beteiligte Unternehmer Jaroslaw Krolewski am Samstag dem Sender TVP Sport sagte.