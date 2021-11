3. Liga Handball : Mecklenburger Stiere holen Punkt im Krimi gegen HG Hamburg Barmbek

In einem dramatischen Drittliga-Spiel trafen die Handballer der Mecklenburger Stiere am Freitagabend auf die HG Hamburg Barmbek. Nach ausgeglichenem Spielverlauf kam es bei der letzten Aktion des Spiels zum Showdown.

Schwerin | Auge in Auge standen sich Jan Torben Ehlers und Filip Dominik Hancic gegenüber. Es liefen die letzten Sekunden des Duells der Tabellennachbarn in der 3. Handball-Liga, als der bis dato hervorragend aufgelegte Rückraumlinke der HG Hamburg Barmbek aus rund elf Metern hochsteigt und den Ball zum zehnten Mal an diesem Abend im Tor der Mecklenburger Stiere...

