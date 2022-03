Handball Bezirksliga West : Matzlower Verbandsligareserve gewinnt gegen Sternberger HV

Nach langer Pause bestritt die zweite Männermannschaft des SV Matzlow-Garwitz wieder ein Heimspiel. Gegen den Sternberger HV gewann das Team mit 21:19 Toren.

Parchim | Den letzten Heimauftritt hatten die Lewitz-Handballer im Oktober vergangenen Jahres. Allerdings war es diesmal kein echtes Heimspiel. Denn das Duell fand in der Weststadtsporthalle in Parchim statt. Die Heimhalle des SV Matzlow-Garwitz ist aktuell zu einem Aufnahmelager für aus der Ukraine geflüchtete Menschen hergerichtet. Am Ende setzten sich die Ga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.