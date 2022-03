SV Matzlow-Garwitz : Matzlower Handballer vereinbaren Zusammenarbeit mit Fitnesscenter

Ab sofort können die Mitglieder des Sportvereins Matzlow-Garwitz das „Fit Aktiv“ in Parchim für ihre Spielvorbereitung nutzen. Verein und Fitnesscenter starten eine Kooperation.

Parchim | Das Fitnessstudio in der Ludwigsluster Straße ist noch ein Neuling in der Kreisstadt. „Wir haben am 1. Januar diesen Jahres eröffnet“, so Sebastian Köhn. „Und wir sind mit den ersten Wochen sehr zufrieden“, freut sich der Studioleiter über aktuell etwa 400 Mitglieder. Frauen, Männer und Jugendliche ab 14 Jahren gehören zum Klientel des Fitnesstempe...

