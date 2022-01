Dienst-Jubiläum : Mathias Köhler – seit 40 Jahren auf Sportstätten Parchims zu Hause

Sage und schreibe 40 Jahre ist Mathias Köhler auf den Sportstätten der Kreisstadt zu Hause. Seit knapp 30 Jahren „herrscht“ er auf dem Parchimer Jahnsportplatz und ist dort nicht wegzudenken.

Parchim | Die lange Mähne ist seit jeher sein Markenzeichen. „Lass doch die Haare wachsen, so lange sie es tun“, winkt Mathias Köhler ab und brüht sich in seinem schicken Büro einen Kaffee auf. „Ich bin ein Kind der 70er.“ Der Parchimer feierte vor ein paar Tagen seinen 63. Geburtstag. Die Musik von Marc Bolan, Deep Purple, Black Sabbath und Co sei immer noch s...

