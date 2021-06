Fußball : Lübzer SV schlägt sich gegen Pampow passabel

Echte Fußball-Atmosphäre auf dem Rudolf-Harbig-Sportplatz. Das gab es eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr. Jetzt erlebten mehr als 200 Zuschauer beim Testspiel des Lübzer SV gegen MSV Pampow genau diese.

Lübz | Gegenüber dem Testspiel unter der Woche gegen Hansa Rostock, schlüpften die Gäste vom MSV Pampow an der Elde diesmal in die Favoritenrolle. Siebente Liga gegen fünfte lautete die Konstellation in Lübz rein statistisch. Das spielte aber für beide Trainer keine Rolle. Testspiel heißt nun mal testen. Und das taten sowohl Gastgeber-Coach Remo Sahm als auc...

