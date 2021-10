Fußball Landesliga West : Lübzer SV nach Sieg beim FCM Schwerin II Tabellenzweiter

Auch nach dem sechste Punktspiel bleiben die Lübzer ungeschlagen.

Schwerin | Was die Lübzer an diesem Tag auf den Lankower Rasen brachten, überraschte sogar den Coach. „Mit Tempospiel und einer unglaublich Laufbereitschaft haben wir den Gegner von der ersten Minute an unter Druck gesetzt“, lobte Remo Sahm. „Ich hatte Bedenken, ob die Jungs das über 90 Minuten durchhalten.“ Nach dem Schlusspfiff war klar. Sie haben durchgehalte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.