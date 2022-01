Radball SV Wanderlust Lüblow : Mit Doppelsieg in die Landesmeisterschaft gestartet

Nach langer Spielpause sind die U13-Radballer mit dem Turnier in Güstrow in die Landesmeisterschaft gestartet. Die Duos vom SV Wanderlust Lüblow wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Lüblow | „Endlich geht es wieder los.“ Burkhard Protz dürfte allen Radballern im Land aus der Seele gesprochen haben. Der Abteilungsleiter des SV Wanderlust Lüblow fuhr mit zwei Teams nach Güstrow, zum Auftakt der U13-Landesmeisterschaft. Ein Wermutstropfen mischte sich allerdings unter die Erleichterung. Ausgerechnet die gastgebenden Güstrower Jungs mussten bei diesem ersten Turnier des Jahres kurzfristig absagen – Corona-Quarantäne. Damit fiel neben dem Einheit-Duo auch das Mixed-Team der SG Güstrow/Neetzow aus. Spiele sollen nachgeholt werden Wie im Radball üblich wurden alle angesetzten Paarungen für diese beiden Mannschaften erst einmal mit jeweils 0:5 gewertet. „Die Jungs können ja nichts dafür. Deshalb möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, diese Spiele im weiteren Meisterschaftsverlauf nachzuholen“, relativiert Protz. Er ist vor allem froh, dass es in dieser Altersklasse nach mehrjähriger Pause überhaupt wieder eine Konkurrenzsituation in MV gibt. Zuletzt haben die Lüblower Youngster den Titel immer unter sich ausgemacht. Radball-Neuaufbau beim LSV Neetzow Neben dem SV Einheit Güstrow ist auch der LSV Neetzow wieder am Start. Dass in dem Ort nahe Anklam die alte Radball-Tradition wiederbelebt wird, ist vor allem ein Verdienst von Abteilungsleiter Nico Draht. Früher selbst aktiv, hat er jetzt fünf junge Spieler unter seine Fittiche genommen, darunter seinen Sohn Henning. Im Vorfeld hatte Draht einmal beim Lüblower Training vorbeigeschaut und konnte neben ein paar Tipps auch zwei kleine Räder leihweise aus Wöbbelin mitnehmen. Lüblower Badel/Lang geben keinen Punkt ab Für die Neetzower war der Meisterschaftsauftakt zugleich die Turnier-Premiere. „Dafür haben sie sich wirklich gut geschlagen“, lobte Protz, dessen Schützlinge schon etwas mehr Erfahrung mitbringen. So mischen Lennard Badel und Bence Lang (Lüblow II) in dieser Saison als Gaststarter auch in Brandenburg mit. Ihre größere Spielpraxis zeigten sie in Güstrow. Badel/Lang gewannen nicht nur die Vergleiche gegen die beiden Neetzower Teams (5:0 und 6:0), sie entschieden auch das vereinsinterne Duell mit Pepe Münster und Wilhelm Baalke (Lüblow I) mit 3:1 für sich und führen so die Tabelle nach dem ersten Spieltag an. Die zweite Landesmeisterschaftsrunde wird am 12. März in Neetzow, die dritte am 9. April in Wöbbelin ausgespielt. HTML Block ...

