Fußball-Testspiele : SG 03 Ludwigslust/Grabow hat Verbandsliga-Team aus Wismar zu Gast

Um möglichst gut für die neue Saison gerüstet zu sein, haben viele Fußballtrainer nach der langen Trainingspause ihren Mannschaften ein strammes Vorbereitungsprogramm verordnet.

Grabow | Auch an diesem Wochenende sind die Landesliga-Kicker der SG 03 Ludwigslust/Grabow wieder doppelt gefordert. Zunächst geht es am Freitagabend, um 19.30 Uhr, gegen den Schweriner SC (Landesklasse IV), bevor am Sonntag eine echte Hausnummer wartet. Um 13 Uhr läuft die Verbandsliga-Elf des FC Anker Wismar im Grabower Waldstadion auf. Mit guten Kombinat...

